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Тарасова об обращении Великобритании к спонсорам Олимпиады: «Англичане же не решают, кого допускать, а кого – нет»

Татьяна Тарасова считает, что Великобритания не повлияет на допуск россиян к Олимпиаде. Ранее появилось информация о том, что власти Великобритании пытаются оказать давление на спонсоров Олимпийских игр с целью недопуска россиян к соревнованиям.

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