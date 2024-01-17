США вернут хуситов в глобальный список террористов

США планируют вернуть йеменских хуситов в глобальный список террористов из-за начала военных атак и нарушения глобальной торговли в Красном море, но не будут добавлять их в свой список иностранных террористических организаций, что стало бы еще большим препятствием для получения гуманитарной помощи Йеменом.
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