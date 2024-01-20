Депстрой ХМАО принял несколько важных решений

На заседании окружного правительства в ХМАО приняли решение выделить 89,3 миллиона рублей на переселение людей из аварийного жилья в Мегионе, а также сделать корректировки проекта по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии