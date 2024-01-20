yel
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

yel

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александра
    Я уже читала о ней, она уже в Сочи со своей племянницей живет, по пляжу гуляет. Аж зло берет, почему мне в это Столот...Челябинская пенси...
  • Николь
    Выиграл и не знает? Такого не бывает. Все игроки следят за результатами розыгрыша, только самые нерадивые или случайн...Пермяк выиграл ми...
  • Роза Астровая
    У меня тоже есть числа, которые меня сопровождают всю жизнь, дата моего рождения, но она мне в Столото не помогла. Се...Челябинка поделил...

Депстрой ХМАО принял несколько важных решений

На заседании окружного правительства в ХМАО приняли решение выделить 89,3 миллиона рублей на переселение людей из аварийного жилья в Мегионе, а также сделать корректировки проекта по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх