Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что перед Россией в вопросе ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии и диалога, либо же масштабные последствия.
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