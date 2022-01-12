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Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине

Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что перед Россией в вопросе ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии и диалога, либо же масштабные последствия.

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