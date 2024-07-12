Медвежий угол
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Медвежий угол

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Критический 2030

Критический 2030

Мигранты избили инвалида — участника СВО. Дело хотят замять Размещаю публикацию Русской общины города Санкт-Петербург, так как дело вновь требует общественного резонанса.

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Комментарии
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Сергей Коваленко
Пилять, Мишуня, он же Дмитриев, автор поста, а ты почему не вопрошаешь у своих читателей: какого буя на Невском в Питере какие-то ублюдки избивают инвалида, и НИКТО (вот, суко!) не вступился? Так и дальше будут гнобить по полной схеме, если Мишаня только наблюдатель из кустов и подстрекатель в соцсетях
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1 час.
Татьяна Кибишева
Пора уже давно отправлять Володину подписанные многими людьми бумаги с предупреждением в сентябре не голосовать за ЕР в связи с дискредитацией её депутатов и отсутствием доверия со стороны электората за отклонения предложенных законов по миграции, за утверждение министров культуры, образования и здравоохранения, вице премьеров Голикову за пенсионную реформу, оптимизацию здравоохранения, коррупционные действия, Хуснуллина за поддержку Титова по организации миграционных потоков из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана.
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51 мин.
Nikolay Zakharov
Все здравомыслящие давно знают,что ЕР не народная, а буржуйская партия и законы соответственно они принимают только выгодные для собственников заводов и пароходов,а не работяг пашущих на них,только левые могут сменить существующую систему власти,поэтому и голосовать надо за  левые партии и движения.
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40 мин.

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