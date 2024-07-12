Критический 2030

Сергей Коваленко Пилять, Мишуня, он же Дмитриев, автор поста, а ты почему не вопрошаешь у своих читателей: какого буя на Невском в Питере какие-то ублюдки избивают инвалида, и НИКТО (вот, суко!) не вступился? Так и дальше будут гнобить по полной схеме, если Мишаня только наблюдатель из кустов и подстрекатель в соцсетях

Татьяна Кибишева Пора уже давно отправлять Володину подписанные многими людьми бумаги с предупреждением в сентябре не голосовать за ЕР в связи с дискредитацией её депутатов и отсутствием доверия со стороны электората за отклонения предложенных законов по миграции, за утверждение министров культуры, образования и здравоохранения, вице премьеров Голикову за пенсионную реформу, оптимизацию здравоохранения, коррупционные действия, Хуснуллина за поддержку Титова по организации миграционных потоков из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана.