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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик объяснил, почему не включил Энтони Дэвиса в защитные пятерки НБА при голосовании

По ходу прошлого сезона работавший тогда журналистом Редик не включил звездного форварда «Лейкерс» в защитные пятерки при голосовании.

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