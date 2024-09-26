В Грузии опровергли информацию об экспорте автомобилей в РФ в обход санкций

Ни одного факта, подтверждающего экспорт из Грузии в Россию дорогостоящих европейских автомобилей в обход международных санкций, не существует, 26 сентября говорится в заявлении Службы доходов Министерства финансов Грузии.
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