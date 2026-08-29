Полевые испытания наколенников POD K8 Carbon 3.0

Прогоняем флагманские наколенники POD K8 Carbon 3.0 через мясорубку реальной эксплуатации. При цене в 65 000 рублей за пару они ощутимо бьют по бюджету, но позиционируются как бескомпромиссная вершина в мире защиты колена, так что вложения могут быть полностью оправданы.