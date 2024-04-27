Флаг исторической Молдовы

Древние свидетельства выгравированные, вышитые, вписанные в анналы времён четко указывают на красный цвет молдавского флага, как основной его цвет и на изображенный на нём герб Молдовы – голову быка с пятиконечной звездой между рогами, изображением луны в нижней части головы слева и солнца – справа.
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