Флаг исторической Молдовы

Древние свидетельства выгравированные, вышитые, вписанные в анналы времён четко указывают на красный цвет молдавского флага, как основной его цвет и на изображенный на нём герб Молдовы – голову быка с пятиконечной звездой между рогами, изображением луны в нижней части головы слева и солнца – справа.