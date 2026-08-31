Пиши о проблемах, а о повышении надоев не надо!

Наткнулась на статью про строительство второго тоннеля в Бурятии. Стоимость проекта 300 миллиардов рублей.
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