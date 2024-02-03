«Главный боцман советского кино»: какими боевыми искусствами владел Тадеуш Касьянов

В 1979 году в СССР выходит фильм «Пираты ХХ века». Кино сразу становится невероятно популярным. И тому есть несколько причин: нестандартный для советского киноискусства жанр остросюжетного боевика, крепко сбитый сценарий и обилие невероятно зрелищных драк.