Начальник отдела Курганского завода под следствием за коммерческий подкуп

В Курганской области разворачивается громкое дело о коррупции. Следственный отдел по городу Кургану Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении начальника инструментального отдела одного из ведущих заводов региона, специализирующегося на производстве трубопроводной арматуры.