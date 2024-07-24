Начальник отдела Курганского завода под следствием за коммерческий подкуп

В Курганской области разворачивается громкое дело о коррупции. Следственный отдел по городу Кургану Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении начальника инструментального отдела одного из ведущих заводов региона, специализирующегося на производстве трубопроводной арматуры.
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