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Начальник отдела Курганского завода под следствием за коммерческий подкуп

Начальник отдела Курганского завода под следствием за коммерческий подкуп

В Курганской области разворачивается громкое дело о коррупции. Следственный отдел по городу Кургану Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении начальника инструментального отдела одного из ведущих заводов региона, специализирующегося на производстве трубопроводной арматуры.

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