Россия якобы не имеет никаких прав на памятник советскому полководцу, командующему Калининским фронтом Ивану Коневу, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после просьбы посла РФ в Праге Александра Змеевского помочь с установлением точного местонахождения демонтированного монумента.
Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу
Комментарии
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Evgenija Palette
Господи, и там ЖИД, ненавидящий Россию... СИДЕТЬ ИМ ОПЯТЬ ЗА ЧЕРТОЙ! ХВАТИТ. НАЕЛИСЬ. ФИЛИПП КРАСИВЫЙ ИХ НИ ОДИН РАЗ ВЫГОНЯЛ. ТАК ОНИ ОПЯТЬ ЛЕЗЛИ... ( и не только он).
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12 час.
Leonid PlиGin
"Выразили протест, призвали, заявили" - сколько вообще Россия может оставаться беззубой? Ещё и Мединского, который развалил культуру в России, сюда приплели. Для чего? Чтобы развалил память о победителях?
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10 час.
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