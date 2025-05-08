Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Evgenija Palette

Господи, и там ЖИД, ненавидящий Россию... СИДЕТЬ ИМ ОПЯТЬ ЗА ЧЕРТОЙ! ХВАТИТ. НАЕЛИСЬ. ФИЛИПП КРАСИВЫЙ ИХ НИ ОДИН РАЗ ВЫГОНЯЛ. ТАК ОНИ ОПЯТЬ ЛЕЗЛИ... ( и не только он).