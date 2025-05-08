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Аргументы и Факты

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Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Россия якобы не имеет никаких прав на памятник советскому полководцу, командующему Калининским фронтом Ивану Коневу, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после просьбы посла РФ в Праге Александра Змеевского помочь с установлением точного местонахождения демонтированного монумента.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Господи, и там ЖИД, ненавидящий Россию... СИДЕТЬ ИМ ОПЯТЬ ЗА ЧЕРТОЙ! ХВАТИТ. НАЕЛИСЬ.  ФИЛИПП КРАСИВЫЙ ИХ НИ ОДИН РАЗ ВЫГОНЯЛ. ТАК ОНИ ОПЯТЬ ЛЕЗЛИ... ( и не только он).
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12 час.
Leonid PlиGin
&quot;Выразили протест, призвали, заявили&quot; - сколько вообще Россия может оставаться беззубой? Ещё и Мединского, который развалил культуру в России, сюда приплели. Для чего? Чтобы развалил память о победителях?
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10 час.
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