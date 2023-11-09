Жителя Онеги осудят за ДТП, в котором погибло два человека

Авария на трассе около деревни Тамицы произошла 19 августа 2023 года. Позже выяснилось, что её предполагаемый виновник был пьянТеперь 27-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух лиц.
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