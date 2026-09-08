Четыре больницы спасали 39-летнего липчанина с тяжелейшим поражением сердца

39-летний житель Липецкой области оказался на грани жизни и смерти из-за тяжелого поражения сердца. За его жизнь последовательно боролись врачи Лебедянской больницы, Липецкой больницы №4 и двух федеральных медицинских центров в Москве.
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