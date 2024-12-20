УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Этоти есть нечаянная коррупция с подачи самого ВВ!Убытки ВИСу не по...
  • Анастасия Гончарова
    хватит постить всяких блядей и утырков !Спустя неделю пос...
  • Алекс Кузь
    Капитализм убьёт планету своими грязными доходами. Как может танкер разорваться, если бы гнилое корыто проверяли или...В Анапе может сор...

МВФ оценил экономическое состояние России

МВФ оценил экономическое состояние России

Специалист отмечает, что российская экономика продолжает расти. На это есть ряд причин. Наблюдается сильное частное потребление, поддерживаемое жестким рынком труда, быстрым ростом ЗП и оживленным ростом кредитования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх