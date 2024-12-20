МВФ оценил экономическое состояние России

Специалист отмечает, что российская экономика продолжает расти. На это есть ряд причин. Наблюдается сильное частное потребление, поддерживаемое жестким рынком труда, быстрым ростом ЗП и оживленным ростом кредитования.
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