Российские дроноводы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Орехова в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Операторы ударных БПЛА разведывательно-ударного дивизиона артиллерийского соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению вражеских военных объектов, личного состава и техники противника на Ореховском направлении.
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