Российские дроноводы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Орехова в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Операторы ударных БПЛА разведывательно-ударного дивизиона артиллерийского соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению вражеских военных объектов, личного состава и техники противника на Ореховском направлении.