Уничтожение привычного мира идет полным ходом

Юрий Золотарев

Украина (точнее -БандерорЖОПия) суть "светоч"... бандеризма! Это ж какая еще МОРАЛЬ в мире признает "нормой" зверское убийство детишек и женщин, как то было на Волыни?! А эти волынские палачи у современных бандерорЖОПов - "херрои"!! Которым "слава"! И это - на ВСЕХ уровнях нынешнего бандероЖОПского обчества!