Кандидат в президенты Румынии Джорджеску.Сейчас нет свободы слова ни в Румынии, ни в Молдове в привычном ее понимании.
Уничтожение привычного мира идет полным ходом
Комментарии
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Юрий Золотарев
Украина (точнее -БандерорЖОПия) суть "светоч"... бандеризма! Это ж какая еще МОРАЛЬ в мире признает "нормой" зверское убийство детишек и женщин, как то было на Волыни?! А эти волынские палачи у современных бандерорЖОПов - "херрои"!! Которым "слава"! И это - на ВСЕХ уровнях нынешнего бандероЖОПского обчества!
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12 час.
Юрий Золотарев
"Весь мир - театр. И "люди" в нём - бандеры!"
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12 час.
Александр Попов
Все ОНИ ГУНДЕЛИ - мы кормили Россию. Сейчас СКУЛЯТ. СКАЖИ мне, что ПРОИЗВОДИТ страна и я скажу - какая это ОТАРА.
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7 час.
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