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Уничтожение привычного мира идет полным ходом

Уничтожение привычного мира идет полным ходом

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску.Сейчас нет свободы слова ни в Румынии, ни в Молдове в привычном ее понимании.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Украина (точнее -БандерорЖОПия) суть &quot;светоч&quot;... бандеризма! Это ж какая еще МОРАЛЬ в мире признает &quot;нормой&quot; зверское убийство детишек и женщин, как то было на Волыни?! А эти волынские палачи у современных бандерорЖОПов - &quot;херрои&quot;!! Которым &quot;слава&quot;! И это - на  ВСЕХ уровнях нынешнего бандероЖОПского обчества!
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12 час.
Юрий Золотарев
&quot;Весь мир - театр. И &quot;люди&quot; в нём - бандеры!&quot;
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12 час.
Александр Попов
Все ОНИ ГУНДЕЛИ - мы кормили Россию. Сейчас СКУЛЯТ. СКАЖИ мне, что ПРОИЗВОДИТ страна и я скажу - какая это ОТАРА.
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7 час.
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