Кредиторы требуют со скандального нефтесервиса в ХМАО миллиарды рублей

Компания «Нефтесервис» из Нижневартовска (ХМАО) задолжала кредиторам более 6,7 миллиардов рублей. Они требуют банкротства предприятия, о чем свидетельствуют документы суда, которые есть в распоряжении URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии