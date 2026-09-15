Врач Тарновский назвал факторы, повышающие риск тромбоза

Длительная неподвижность, вредные привычки и выраженное обезвоживание организма существенно повышают вероятность образования тромбов.
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