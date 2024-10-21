Эксперты объяснили, почему в регионах доля заемщиков до 25 лет выросла, а в Москве резко снизилась

Фото: realred.ru Новости дня за сегодня сообщают, что в последние месяцы наблюдается интересная тенденция в сфере ипотеки: доля молодых заемщиков до 25 лет увеличилась в регионах, тогда как в Москве и области она значительно снизилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)