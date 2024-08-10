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Алаудинов сообщил о контролируемой ВС РФ ситуации в Курской области

Алаудинов сообщил о контролируемой ВС РФ ситуации в Курской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) полностью контролируют ситуацию в Курской области. Об этом сообщил 10 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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