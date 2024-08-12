Школьный уборщик из Шотландии рассказал о встрече с НЛО полвека назад

Мужчина в юности стал свидетелем того, как странный объект пролетел в небе над городом.Бывший школьный уборщик из Шотландии Гордон Макеррахер рассказал о том, как в 17-летнем возрасте стал свидетелем появления над городом неопознанного летающего объекта.