Умер основатель спортклуба «Ермак» Анатолий Ермаков

Основатель и руководитель спортивного клуба «Ермак» Анатолий Ермаков скончался в Богородском округе. О его смерти сообщил глава муниципалитета Алексей Коротков, отметивший, что за годы работы тренер подготовил множество воспитанников, среди которых были чемпионы.
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