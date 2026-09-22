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Царьград

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Умер основатель спортклуба «Ермак» Анатолий Ермаков

Умер основатель спортклуба «Ермак» Анатолий Ермаков

Основатель и руководитель спортивного клуба «Ермак» Анатолий Ермаков скончался в Богородском округе. О его смерти сообщил глава муниципалитета Алексей Коротков, отметивший, что за годы работы тренер подготовил множество воспитанников, среди которых были чемпионы.

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