Пользователи «ВКонтакте» не могут зайти в соцсеть

ВКонтакте» не грузится у пользователей из разных регионов России. Социальная сеть «ВКонтакте» утром сегодня, 19 марта, оказалась парализована – новосибирцы пожаловались на то, что не могут зайти на сайт, мобильное приложение функционирует только частично.
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