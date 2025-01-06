В США электрические "Мустанги" в 2024 г. обогнали по продажам бензиновые

Американское издание об автомобилях The Drive сообщило, что по итогам уже прошлого 2024 года автоконцерн Ford реализовал 51 745 электрических кроссоверов Mustang Mach-E и это почти на 27%% больше, чем в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии