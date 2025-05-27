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Русская весна

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Фашистские мрази расстреляли деда в Курской области: выяснилась судьба старика с шокирующего видео (ВИДЕО)

Фашистские мрази расстреляли деда в Курской области: выяснилась судьба старика с шокирующего видео (ВИДЕО)

Выяснилась судьба дедушки из Курской области, видео с которым летом 2024 года шокировало многих. Украинские нацисты, старательно изображавшие из себя немецких фашистов, в касках с фашисткой символикой, засняли заблудившегося старика, бредущего по дороге, которого они остановили, начали оскорблять и насмехаться.

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