Фашистские мрази расстреляли деда в Курской области: выяснилась судьба старика с шокирующего видео (ВИДЕО)

Выяснилась судьба дедушки из Курской области, видео с которым летом 2024 года шокировало многих. Украинские нацисты, старательно изображавшие из себя немецких фашистов, в касках с фашисткой символикой, засняли заблудившегося старика, бредущего по дороге, которого они остановили, начали оскорблять и насмехаться.