«Я все время куда-то рвусь»: приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой — 50

Диана Вишнева родилась в 1976 году в Ленинграде в семье инженеров-химиков. Однако девочка не пошла по стопам родителей и уже с детства увлекалась танцами — в шесть лет Диана начала ходить в хореографический кружок.
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