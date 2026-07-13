Политика как он...
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Политика как она есть

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«Я все время куда-то рвусь»: приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой — 50

«Я все время куда-то рвусь»: приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой — 50

Диана Вишнева родилась в 1976 году в Ленинграде в семье инженеров-химиков. Однако девочка не пошла по стопам родителей и уже с детства увлекалась танцами — в шесть лет Диана начала ходить в хореографический кружок.

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