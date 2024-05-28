В Госдуме попросили освободить часть россиян от налога на вклады

В Госдуме предложили освободить граждан пенсионного возраста от уплаты налога на вклады. Соответствующее предложение направил министру финансов Антону Силуанову вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС.
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