В Омской области второй месяц подряд падает уровень зарплаты. По данным статистиков, за месяц заработки уменьшились в среднем на 2,5%.
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В Омской области второй месяц подряд падает уровень зарплаты. По данным статистиков, за месяц заработки уменьшились в среднем на 2,5%.