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Уральский инжиниринговый центр высоких технологий создадут в Челябинской области

Уральский инжиниринговый центр высоких технологий создадут в Челябинской области

Он будет специализироваться на цифровых решениях для предприятий региона. На базе АО «Челябинский радиозавод «Полет» будет создан Уральский инжиниринговый центр высоких технологий.

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