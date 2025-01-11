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Открытие в эволюции экдизозой: Международная группа ученых раскрыла тайну развития нервной системы

Открытие в эволюции экдизозой: Международная группа ученых раскрыла тайну развития нервной системы

Международная группа исследователей из Северо-Западного университета, Лионского университета, Лондонского университета королевы Марии и Университета Рей Хуана Карлоса совершила важное открытие, проливающее свет на эволюцию нервной системы экдизозойных животных.

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