Открытие в эволюции экдизозой: Международная группа ученых раскрыла тайну развития нервной системы

Международная группа исследователей из Северо-Западного университета, Лионского университета, Лондонского университета королевы Марии и Университета Рей Хуана Карлоса совершила важное открытие, проливающее свет на эволюцию нервной системы экдизозойных животных.
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