Кого обманула шведская независимость?

И без того фантомный «нейтралитет» окончательно почил в бозе с вступлением скандинавской страны в НАТО Сегодня трудно спорить с тем, что шведский нейтралитет был одной из самых больших фикций политической жизни в Европе.
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