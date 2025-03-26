Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    омерзительно🤮🤮🤮Дана Борисова оце...
  • Вадим Кузнецов
    Бедные. Как же они будут платить компенсацию ущерба? Тут простой конфискацией не обойдешься.Во Владивостоке з...
  • Русский Россиянин
    Это только по ТВ экономика растет, а в жизни лишь только ценыСказка закончилас...

Челябинского контрактника лишили звания и отправили за решётку

Челябинского контрактника лишили звания и отправили за решётку

Рассказываем, за что военный удостоился такой участи.Военнослужащий по контракту, старшина Н., был приговорён к шести годам заключения в колонии общего режима за самовольное оставление части.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Скажите, а сколько лет дадут &quot;тимурчикам&quot; из Министерства обороны за нахождение вне гарнизона в период СВО, когда они в очередной раз разьезжали по Испаниям и Мальдивам?
Ответить
19 час.
ВК
Вад Кук
Отсидятся при штабе получат медали и все простят
Ответить
19 час.
наверх