В Севастополе впервые за 60 лет издадут "Золотую цепь" Грина

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Приключенческий роман "Золотая цепь" - одно из самых известных произведений писателя-романтика Александра Грина, издадут в 2027 году в Севастополе, сейчас ведется работа над иллюстрациями к произведению.
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