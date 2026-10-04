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ТАСС

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В Севастополе впервые за 60 лет издадут "Золотую цепь" Грина

В Севастополе впервые за 60 лет издадут "Золотую цепь" Грина

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Приключенческий роман "Золотая цепь" - одно из самых известных произведений писателя-романтика Александра Грина, издадут в 2027 году в Севастополе, сейчас ведется работа над иллюстрациями к произведению.

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