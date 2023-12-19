Как работает современное рабство в Пакистане

Самое главное в создании современного раба – не дать ему выучиться, чтобы он оставался глупым. Это правило железно выучили владельцы кирпичных заводов в Пакистане, потому делают ставку на детей и удаленность от школ.
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