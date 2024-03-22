Мурашко сообщил о 115 госпитализированных после теракта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу 23 марта, сообщил, что в результате теракта в «Крокус Сити холле» госпитализированы 115 человек, пять из них дети, – сообщает телеканала «Россия 24» В эфире телеканала Мурашко сказал: «После теракта в «Крокусе» госпитализированы 115 человек, из них пять дети.