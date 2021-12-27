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Артем Резников примет участие в турнире Naiza 36

  В Алматы 29 декабря пройдет большой турнир Naiza 36, в главном бою которого чемпион лиги в легком весе Ильдар Кудайбергенов (4-0) проведет защиту с Серкибаем Ходжабаевым (11-5).

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