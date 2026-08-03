Как обустроить дачу: лайфхаки для участка

Дача – не только место отдыха, но и мастерская под открытым небом. Хотя статистика умалчивает, сколько владельцев участков регулярно берутся за молоток и шуруповерт, таких явно много: только в 2023 году граждане своими силами возвели 169 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии