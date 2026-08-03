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Прораб Днепропетровщины

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Как обустроить дачу: лайфхаки для участка

Как обустроить дачу: лайфхаки для участка

Дача – не только место отдыха, но и мастерская под открытым небом. Хотя статистика умалчивает, сколько владельцев участков регулярно берутся за молоток и шуруповерт, таких явно много: только в 2023 году граждане своими силами возвели 169 тыс.

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