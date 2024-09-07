Маск посчитал интересным ироничный комментарий Путина о поддержке Харрис

Американский бизнесмен Илон Маск посчитал интересным ироничный комментарий российского лидера Владимира Путина о поддержке вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, которая претендует на должность главы государства.
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