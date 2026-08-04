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ТАСС

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Начальник разведки Апостол рассказал, что выдало группу ВСУ у Белицкого

Начальник разведки Апостол рассказал, что выдало группу ВСУ у Белицкого

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ демаскировал группу военнослужащих у Белицкого. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол, они были уничтожены находившимися рядом российскими штурмовиками.

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