Начальник разведки Апостол рассказал, что выдало группу ВСУ у Белицкого

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ демаскировал группу военнослужащих у Белицкого. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол, они были уничтожены находившимися рядом российскими штурмовиками.