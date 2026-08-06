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Отход Молдавии от нейтрального статуса – основной источник угрозы для ее народа

Отход Молдавии от нейтрального статуса – основной источник угрозы для ее народа

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев во время брифинга заявил, что действия молдавских властей, направленные на отход от нейтрального статуса республики, служат основным источником угроз для ее населения.

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