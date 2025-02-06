Исследователи создали открытого конкурента модели рассуждений o1 от OpenAI менее чем за 50 долларов

Исследователи ИИ из Стэнфорда и Университета Вашингтона смогли обучить модель «рассуждения» ИИ, потратив менее 50 долларов на облачные вычисления, говорится в новом исследовании, опубликованном в прошлую пятницу.
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