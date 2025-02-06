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Исследователи создали открытого конкурента модели рассуждений o1 от OpenAI менее чем за 50 долларов

Исследователи создали открытого конкурента модели рассуждений o1 от OpenAI менее чем за 50 долларов

Исследователи ИИ из Стэнфорда и Университета Вашингтона смогли обучить модель «рассуждения» ИИ, потратив менее 50 долларов на облачные вычисления, говорится в новом исследовании, опубликованном в прошлую пятницу.

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