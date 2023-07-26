Отменный Суп! Щи со Свежей Капустой и Солёными Огурцами!

Всем доброго дня! Щи с курицей и солеными огурцами, приготовленный со свежей капустой-это сытный и вкусный суп традиционной русской кухни! Вкус таких щей со свежей капустой и курицы оценят Ваши родные! Готовьте с удовольствием! Приготовление: 1.