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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Отменный Суп! Щи со Свежей Капустой и Солёными Огурцами!

Всем доброго дня! Щи с курицей и солеными огурцами, приготовленный со свежей капустой-это сытный и вкусный суп традиционной русской кухни! Вкус таких щей со свежей капустой и курицы оценят Ваши родные! Готовьте с удовольствием! Приготовление: 1.

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