Трамп приказал лишить Блинкена и Салливана допуска к секретной информации

После лишения экс-президента США Джо Байдена доступа к секретным данным, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп перешел к своей новой цели – бывшему американскому госсекретарю Энтони Блинкену, допуск которого он тоже приказал аннулировать.
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