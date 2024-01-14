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«Я стал заниматься другим»: актёр Галибин рассказал, почему стал реже сниматься в кино

Артист также назвал проблемы российского кинематографа. Российский актёр и режиссёр Александр Галибин в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» рассказал, почему стал реже сниматься в кино, а также назвал главные проблемы российского кинематографа.

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