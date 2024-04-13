UKMTO: в 50 морских милях от города Фуджайра в ОАЭ зафиксирован инцидент

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах в соцсети X сообщило, что зафиксировало информацию об инциденте в 50 морских милях (92,6 км) от города Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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