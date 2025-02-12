Любовь — это не просто слова и подарки, а эмоции, которые остаются с нами надолго. Исследования показывают: новизна, совместные переживания и неожиданные моменты усиливают привязанность и создают эффект влюбленности.
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