Макрон сделал неожиданное заявление после требований США по Украине

В свете последних заявлений Белого дома о ситуации на Украине европейские страны должны переосмыслить свою роль в международных отношениях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в 14 февраля в интервью Financial Times.
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