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В Германии заявили, что «Северные потоки» стоит восстановить

В Германии заявили, что «Северные потоки» стоит восстановить

Восстановление подорванных «Северных потоков» в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, сказал в разговоре с РИА Новости депутат Бундестага Штеффен Котре.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну таки восстанавливайте сами. Вот только почему оставшийся газопровод не хотите пользовать? пока пиндосы из-за речки вами рулят ни черта у вас не выйдет....
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